https://news.day.az/popularblog/1574742.html YouTube удалил ролик кандидата в президенты США
YouTube удалил ролик кандидата в президенты США
YouTube удалил ролик кандидата в президенты США от Демократической партии Роберта Кеннеди-младшего, указав на наличие в нем дезинформации.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, такое заявление было распространено видеохостинговым сервисом.
По данным компании, в ролике Кеннеди содержится информация, не соответствующая действительности, что является нарушением общей политики YouTube.
Видеохостинг отметил, что речь идет об утверждении о хронических побочных эффектах вакцинации, помимо редких побочных эффектов, признанных медицинскими властями. Кеннеди отреагировал на решение сервиса удалить видео, указав, что его материал подвергли цензуре.
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