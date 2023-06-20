YouTube удалил ролик кандидата в президенты США от Демократической партии Роберта Кеннеди-младшего, указав на наличие в нем дезинформации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, такое заявление было распространено видеохостинговым сервисом.

По данным компании, в ролике Кеннеди содержится информация, не соответствующая действительности, что является нарушением общей политики YouTube.

Видеохостинг отметил, что речь идет об утверждении о хронических побочных эффектах вакцинации, помимо редких побочных эффектов, признанных медицинскими властями. Кеннеди отреагировал на решение сервиса удалить видео, указав, что его материал подвергли цензуре.