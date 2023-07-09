Блогерша назвала безвкусицей трендовую летнюю обувь

Блогерша с никнеймом @level_blue из Германии назвала безвкусицей модную летнюю обувь. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению инфлюэшсерши, из своего гардероба стоить исключить плетеные сандалии. Она отметила, что они портят внешний вид женщины, однако, поскольку данная обувь является трендом, ее будут носить все. "В следующем сезоне эта обувь будет уже устаревшей", - пояснила она.

Кроме того, юзерша посоветовала избавиться от босоножек на платформе, поскольку они выглядят массивными и тяжелыми, а также от обуви в яркой цветовой гамме. Вдобавок она рекомендовала обратить внимание на прозрачные модели, оформленные цепями, стразами и блестками. "Куда мы катимся с этими нелепыми тенденциями и почему мы платим за что-то подобное?" - возмутилась девушка в конце видео.