Почему популярный блогер отказался от путешествия на батискафе «Титан»?

YouTube-блогер Джимми Дональдсон, известный как MrBeast, мог присоединиться к исследователям на подводном аппарате "Титан". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет People.

"В этом месяце меня пригласили прокатиться на подводной лодке "Титан", но я отказался. Немного страшно, что я мог быть там", - поделился Дональдсон. Блогер не объяснил, из-за чего отклонил предложение отправиться под воду, чтобы посмотреть обломки "Титаника".

MrBeast получил известность в сети за необычные испытания с участием друзей и коллег-блогеров и вирусные ролики с благотворительными акциями. В настоящее время на блогера подписаны более 162 млн пользователей - он считается одним из самых популярных блогеров в мире.

18 июня, через 1 час 45 минут после погружения, пропала связь с батискафом "Титан", следовавшего к обломкам "Титаника". Утром в понедельник началась ​​поисково-спасательная операция.

Запасы воздуха на батискафе были рассчитаны на 96 часов - до 22 июня. Обломки "Титаника" находились примерно в 700 км от побережья канадского острова Ньюфаундленд в Северной Атлантике.

Обломки батискафа нашли в районе поисков 22 июня.