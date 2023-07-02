Популярного блогера ограбили во время благотворительного забега по Африке

Блогер The Hardest Geezer, устроивший благотворительный забег по Африке, стал жертвой вооруженного ограбления вместе со своей командой. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Dexerto.

По словам блогера, настоящее имя которого Расс Кук, он вместе с оператором и другими помощниками сидел в фургоне, когда к ним подошли несколько вооруженных человек, открыли боковую дверь и потребовали отдать им все ценности. В результате преступники получили несколько видеокамер, два смартфона iPhone, все наличные деньги и паспорта съемочной группы. В результате инцидента никто не пострадал.

"Ничего не бодрит так, как пистолет, направленный тебе в лицо... Могло бы обернуться гораздо хуже. Местная полиция изо всех сил пытается нам помочь", - заявил Кук.

The Hardest Geezer начал свой забег 22 апреля 2023 года. Он планирует стать первым человеком, который бегом пересечет Африку с севера на юг. Параллельно с этим он собирает деньги на благотворительность, которые планирует передать фондам The Running Charity и WaterAid.