Костомаров показал видео тренировки с протезами

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров показал видео с тренировки в больнице. Как передает Day.Az, он опубликовал его в Instagram.

На кадрах фигурист занимается на велотренажере, на ногах у него установлены протезы. "Ох уж непросто это все... ни морально, ни физически... мягко говоря!!! Но едем дальше", - подписал он видео.

По информации Telegram-канала "112", фигуристу сделали временные протезы, но уже заказаны индивидуальные и современные. Отмечается, что для консультации Костомарова по использованию протезов в московскую клинику приезжали специалисты из Германии.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации "Московского комсомольца", врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.