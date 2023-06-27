Женщина показала как изменилась ее внешность за три года без алкоголя

Пользовательница с ником picklesarelife1 показала на Reddit, как изменилась ее внешность за три года без алкоголя.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, ее публикация собрала больше 40 тысяч лайков.

Женщина опубликовала два снимка. Первый из них, по ее словам, был сделан в пик ее алкогольной зависимости во время видеозвонка. На фотографии у нее розоватый цвет лица, отеки и рассеянный взгляд. На втором снимке, сделанном через три года после отказа от спиртного, у автора поста более свежий цвет кожи и ясный взгляд, а отеки отсутствуют. "Я улыбаюсь при мысли о том, что у моего сына теперь мама со второго фото", - написала женщина.

В комментариях пользователи Reddit заявили, что picklesarelife1 стала выглядеть моложе. "Скажу от лица всех сыновей, чьи матери так и не расстались с бутылкой. Спасибо", "Я не пью уже восемь лет и могу заверить тебя, что самыми тяжелыми были первые два-три года. У тебя невероятная улыбка", "Я уже пятый день без алкоголя. В этот раз у меня получится. Ты молодец!" - обратились они к автору публикации.