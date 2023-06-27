Роналду смутил фанатов

Португальский футболист Криштиану Роналду поделился новым фото с отдыха на яхте и смутил фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на его странице в Instagram, передает Day.Az.

На размещенном снимке 38-летний знаменитость позирует в черных шортах с золотистым орнаментом, сидя на диване. На нем также массивные часы и кольцо.

Поклонники, в свою очередь, заметили одну деталь во внешнем виде спортсмена и принялись писать об этом в комментариях под постом, которые набрал более восьми миллионов лайков. "Подскажите, пожалуйста, зачем Криштиану красит ногти на ногах?", "Сходил на педикюр?", "Очень странно, что мало комментариев про его черные ногти на ногах", "Сейчас все женщины оценили твой педикюр", "Что у него на пальцах ног? Краска или лак? Что-то странное", - высказывались они.