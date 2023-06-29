Николас Кейдж купил место в самолете для воображаемого друга сына

Актриса Минни Драйвер у себя в Instagram рассказала, как 59-летний актер Николас Кейдж однажды купил место в самолете для воображаемого друга своего сына, передает Day.Az.

"Однажды летела с Кейджем и его сыном. Он купил место и для воображаемого друга сына", - написала она в ответ на ставший вирусным пост женщины, которую попросили уступить ее свадебный номер в отеле знаменитости. Знаменитостью оказался Кейдж.

У Кейджа есть 17-летний сын Кал-Эл и 32-летний сын Уэстон от предыдущих отношений, также артист воспитывает 9-месячную дочь, рожденную в браке с Рико Шибатой.