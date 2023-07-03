Блогерша раскрыла секреты моложавой внешности

Молодо выглядящая блогерша Тамс (фамилия неизвестна) зрелого возраста раскрыла секрет красоты и удивила подписчиков.

Как передает Day.Az, соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

42-летняя инфлюэнсерша с никнеймом tamsskyn продемонстрировала свою внешность. На размещенных кадрах видно, что на лице женщины отсутствуют косметические дефекты в виде морщин и глубоких пор. "Так я выгляжу без фильтров", - уточнила она.

По словам Тамс, она регулярно использует рисовую воду для умывания. Так, для приготовления данной жидкости блогерша дважды промывает рис, а затем проваривает его. Получившийся продукт она процеживает, а воду оставляет хранить в холодильнике до двух недель. "Часть воды я держу в маленькой банке в ванной в течение двух-трех дней. Я умываюсь и протираю кожу рисовым раствором", - объяснила Тамс.

Зрители оценили внешний вид автора ролика в комментариях под постом, который набрал более 22 тысяч лайков. "Ни за что бы не поверила, что вам 42. Выглядите на 25 лет!", "Вы просто прекрасны!" - написали они.