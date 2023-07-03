Шэрон Стоун показала как выглядит без макияжа

Американская актриса Шэрон Стоун показала внешность без макияжа и порадовала фанатов.

Как передает Day.Az, соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенном снимке 65-летняя знаменитость позирует, облокотившись о черную тумбу, в полосатой майке и сером фартуке. При этом видно, что на лице звезды фильма "Основной инстинкт" отсутствует косметика, а волосы небрежно уложены в расслабленную прическу.

Публикация набрала почти 28 тысяч лайков. Поклонники восхитились естественной красотой актрисы и принялись писать комплименты в комментариях. "Нам нравится, что не красишься и при этом выглядишь очень молодо", "Идеальная женщина", "Как же ты прекрасна!", "Выглядеть в таком возрасте молодой и красивой - большой труд", "Красотка!" - высказывались они.