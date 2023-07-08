Блогерша показала как подогнать платье под нужный размер

Блогерша Кара Хоган раскрыла легкий способ подогнать платье по фигуре с помощью подручных средств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

Юзерша с никнеймом рассказала, что существует действенный метод, который позволит подчеркнуть формы в свободном наряде. На размещенных кадрах инфлюэнсерша надела наизнанку и задом наперед атласное платье длины миди. Помимо этого, она вырезала из картона круг с отверстием по центру. Затем женщина поместила предмет в области живота на лицевую сторону платья, совместив с ним часть ткани и закрепив его резинкой для волос.

В опубликованном ролике видно, что на задней части изделия материал собрался, вследствие чего оно сузилось и село по фигуре.

Подписчики оценили рекомендацию Хоган в комментариях под постом. "Как вы могли до такого додуматься, это великолепно!", "Это просто гениально", "Обалдеть, как же это умно!" - восхитились они.