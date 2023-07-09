Популярный тиктокер рассказал о многомиллионных заработках

Популярный TikTok-блогер и Twich-стример из Казахтана Аслан Шукаша заявил, что зарабатывает больше одного миллиона рублей в месяц. Об этом он рассказал в интервью Максиму Титову для YouTube-проекта "Пушка", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Блогер отметил, что несколько месяцев назад он зарабатывал один миллион тенге в месяц. "Когда я понял, что заработал миллион тенге, я позвонил маме, сказал, что это для меня огромные деньги. Я никогда не думал, что столько буду получать", - признался тиктокер.

Блогер добавил, что впоследствии его доход вырос. Сейчас он зарабатывает около миллиона рублей в месяц. "Это намного больше, чем я мог даже подумать", - высказался Шукаша.