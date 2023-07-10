Российские блогеры продемонстрировали умопомрачительную находку

Популярный российский блогер Даня Крастер вместе с блогером Андреем Зайкиным нашел останки доисторической рыбы ботриолеписа, жившей около 300 миллионов лет назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, видео, в котором они показали поиск редкой окаменелости, доступно на YouTube-канале Крастера.

Блогеры вместе с палеонтологами проводили поиски у реки Сясь в Ленинградской области. По словам Крастера, им достаточно быстро удалось наткнуться на окаменелые останки ботриполеписа - пластинокожей рыбы, обитавшей в девонском периоде, то есть более 300 миллионов лет назад. "Ребята сказали, что многие годами мечтают найти целую бошку ботриолеписа, а нам, дилентантам, хватило одного дня", - говорится в видео.

Герои ролика развели костер на берегу реки и сварили уху из сома, в которую блогер как будто бы добавил окаменелые чешуйки древней рыбы. "Уха получилась замечательной, девонские эти ваши рыбы вкусные", - пошутил он. Крастер также уточнил, что в действительности все останки рыбы передали ученым.