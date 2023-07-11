Блогерша смутила подписчиков деталью одежды

Австралийская блогерша Эмма, фамилия которой неизвестна, примерила ультракороткую дорогостоящую юбку итальянской дизайнерской марки Diesel и смутила зрителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 102,8 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом imemma.z рассказала, что решила приобрести необычный предмет гардероба стоимостью 795 фунтов стерлингов, который визуально похож на пояс. На размещенных кадрах она продемонстрировала свой образ, состоящий из упомянутого изделия в металлическом цвете чересчур короткой длины. Свой образ Эмма решила дополнить черным классическим топом и кулоном на шее. "Не буду врать, это выглядит отвратительно", - призналась она.