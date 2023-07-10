Раскрыт правильный способ мытья головы

Бьюти-блогерша Дуйгу (фамилия неизвестна) раскрыла правильный способ мытья головы. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 274,5 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом duygu.cdc регулярно публикует ролики, в которых рассказывает о правильном уходе за локонами. Так, сначала она посоветовала намочить волосы, намылить моющим средством и очистить кожу головы. Затем, по словам юзерши, необходимо нанести небольшое количество маски на концы прядей, подержав несколько минут. Заключительным этапом, как утверждает Дуйгу, должен стать кондиционер. "Правильный порядок такой: шампунь, маска для волос, а затем кондиционер", - уточнила она.

В еще одном видео девушка объяснила, что использование кондиционера позволяет сберечь качество волос и предотвратить их ломкость. Помимо этого, она добавила, что нужно мыть голову прохладной водой, а также расчесывать пряди аккуратно и без резких движений. "Избегайте этих ошибок, и вы увидите разницу в своем внешнем виде", - заключила она.