Пользователь Reddit запечатлил редкое оптическое явление

Пользователь Reddit опубликовал видео с необычным природным явлением, которое восхитило многих комментаторов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в обсуждении под постом пользователи сети выяснили, что на ролике было запечатлено радужное облако.

"Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит?", - подписал ролик автор. На видео он запечатлил кучевое облако, из которого будто вырывается радужная масса.

"Барьер мультивселенной треснул. Вам лучше найти доктора Стрэнджа

", - пошутил один из пользователей в комментариях под постом. "Нет, мы не можем позволить нашему миру просочиться в наши параллельные вселенные, которые намного лучше", - поиронизировал в ответ другой комментатор. "Я уронил свой Skittles на облако, когда летел в самолете. Моя вина", - написал еще один пользователь. "Не знаю, что это, но это так красиво", "Потрясающе!", "Выглядит безумно круто", - восхитились другие.

Один из комментаторов объяснил, что запечатленное на видео явление - это радужное облако - довольно редкий оптический феномен, при котором очень тонкие облака, находящиеся вблизи Солнца, окрашиваются в яркие цвета. Ролик набрал более 33 тысяч лайков и около трех тысяч комментариев.