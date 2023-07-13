Блогерша показала результат провального осветления волос

Блогерша Лоис из Австралии решила изменить свой внешний вид в салоне красоты и осталась с цветными волосами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Юзерша с никнеймом @lojemm рассказала, что захотела осветлить корни волос, которые отросли после окрашивания в оттенок блонд. По ее словам, на упомянутую услугу она потратила 700 австралийских долларов (42,9 тысячи рублей). Как утверждает инфлюэнсерша, после оказания услуги ее прическа приобрела неравномерный оттенок.

На размещенных кадрах она показала результат работы мастера, вследствие которой пряди у головы стали желтыми, а концы - оранжевыми. При этом Лоис отметила, что сотрудники салона отказались исправлять ситуацию и выгнали ее из заведения. "Они сказали, что ничего не могут с этим сделать, отдали мне вещи и закрыли дверь, пожелав хорошего вечера", - посетовала девушка.