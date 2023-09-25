Майли Сайрус сменила имидж и показала результат

Певица Майли Сайрус кардинально сменила имидж и показала результат в Instagram.

30-летняя певица опубликовала свою фотографию, на которой предстала перед поклонниками с новой прической. Майли Сайрус, которая на протяжении последних десяти лет красилась с платиновый блонд, вернулась к своему натуральному цвету волос и стала брюнеткой. В подписи к снимку звезда поздравила своего друга, дизайнера Сабато Де Сарна, с выходом его первой коллекции для итальянского модного дома Gucci.

"Поздравляю с прекрасным дебютным показом в качестве креативного директора Gucci. Твое потрясающее сердце проявилось в каждом шве. Я люблю тебя и горжусь тобой. Теперь отдай мне все", - написала певица.