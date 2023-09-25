Кэтрин Зета-Джонс поделилась архивными снимками Майкла Дугласа

Актриса Кэтрин Зета-Джонс опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеопоздравление своему мужу Майклу Дугласу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, 25 сентября Майклу Дугласу исполнилось 79 лет. В этот день его супруга Кэтрин Зета-Джонс поздравила Дугласа с днем рождения, опубликовав видеоролик, смонтированный из архивных фотографий актера. Для видео актриса использовала детские черно-белые снимки Майкла Дугласа с отцом, а также более свежие фотографии, на которых запечатлены романтические моменты пары.

"Сегодня день рождения Майкла Дугласа. И мой день рождения. С днем рождения, люблю тебя", - подписала ролик актриса.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас женаты 23 года и воспитывают общую дочь Кэрис, а также 22-летнего сына Дилана. Майкл Дуглас также имеет 44-летнего сына Кэмерона от своей бывшей жены Диандры Лукер.

В одном из интервью Кэтрин Зета-Джонс рассказала о "взлетах и падениях" их брака с Майклом Дугласом.

"Невозможно, чтобы не было взлетов и падений, если вы живете с одним и тем же человеком и просыпаетесь с ним каждый день. Я просыпаюсь с Майком уже почти 25 лет. Мне нравится быть замужем, но это безумие, когда я начинаю думать об этом. Это похоже на сумочку от Chanel, на которую я потратила целое состояние. Ты думаешь, надоест, выставлю на перепродажу. Но тут все иначе", - поделилась актриса.

Звезда фильма "Маска Зорро" добавила, что несмотря ни на что, они с Майклом "просто очень хорошо относятся друг к другу и уважают друг друга".

"И я ни разу не почувствовала нашу разницу в возрасте, хотя Майкл старше меня на 25 лет. Я помню, как люди говорили: "Когда тебе будет 50, ему будет 75". Ну, это просто математика", - заявила актриса.