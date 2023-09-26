Блогерша продемонстрировала "секретную" технику глажки воротников

Блогерша Соня (фамилия неизвестна) раскрыла простой способ погладить воротники на одежде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, соответствующую информацию она опубликовала в своем TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом x_sonyaaa1, чей блог насчитывает 94,1 тысячи подписчиков, рассказала, что у утюга есть потайное отверстие, предназначенное для удаления заломов на вещах в упомянутой области. Так, она протянула часть ткани в специальную щель и прогладила воротники рубашки и футболки, продемонстрировав гладкие изделия.

Пользователи сети оценили рекомендацию юзерши в комментариях под постом. "Я гладил 45 лет и не знал этого!", "И почему мне никто об этом не рассказал", "Теперь мне кажется, что я ничего не знаю в жизни", - иронично высказались они.