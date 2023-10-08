Блогерша предупредила о неожиданной опасности кроксов

Блогерша Оливия Джилл предупредила о неожиданной опасности одной популярной обуви. На соответствующую историю обратило внимание издание Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Женщина на личной странице в Facebook рассказала, что гуляла с дочерью, которая надела резиновые сабо бренда Crocs, в местном торговом центре. По ее словам, когда они доехали до середины пути, один из кроксов застрял в подъемно-транспортной машине. Таким образом, ребенок едва не получил серьезную травму.

"К счастью, я сразу же вытащила ее ногу. Это был ужасный несчастный случай. Я хочу предупредить других, чтобы они держали своих детей подальше от краев эскалатора", - предупредила она.

Кроме того, женщина предоставила снимки после произошедшего инцидента. На размещенных кадрах видно, что носок одного из кроксов дочери Джилл был полностью отрублен.

Пользователи сети поддержали блогершу и поделились своим опытом в комментариях под постом. "То же самое случилось с моим сыном на прошлой неделе в торговом центре", "Две недели назад моя дочь сломала лодыжку на одном из эскалаторов", "Вы знаете, что в Disney World не пускают людей в кроксах на эскалаторы именно по этой причине?", "О боже, рада, что с вашей дочерью все в порядке, это ужасно", - высказались они.