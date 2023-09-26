Миллиардер поделился секретами богатства

86-летний американский миллиардер Билл Каммингс поделился секретами, которые позволили ему разбогатеть. Его советы приводит издание Daily Mirror.

Компания по продаже недвижимости, которую Каммингс основал почти 50 лет назад, выросла в империю стоимостью миллиарды долларов. Он убежден, что своими успехами обязан жизненному опыту, который получил в молодости. Прежде чем заняться бизнесом, мужчина перебрал десятки самых различных занятий. Они приучили его к усердному труду и выносливости - качествам, которые позднее помогали ему зарабатывать и преумножать свои богатства.

По мнению Каммингса, нельзя добиться результатов, работая из дома. Он считает, что лидер должен быть в офисе вместе со своей командой. Его задача - быстро и эффективно решать неизбежно возникающие проблемы. Еще одним важным качеством Каммингс назвал активность. По его словам, бизнесмен должен "научиться сам и научить коллег распознавать хороший шанс, когда он идет в руки". Бездействие в таких случаях означает, что удача будет упущена.

Недавно миллиардер написал книгу о своем успехе. Он также рассказал журналистам, что они с женой по-прежнему живут довольно скромно и стараются не тратить деньги на излишества.