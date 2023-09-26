Тревел-блогер назвала три странных вещи в домах немцев

Российская путешественница и тревел-блогер назвала три странных вещи в домах жителей ФРГ. Об этом она рассказала в личном блоге под названием "Лайк тревел путешествия" на платформе "Дзен".

Автор публикации сообщила, что в домах немцев часто бывает много пустых бутылок. Она пояснила, что в Германии сдают стеклянную тару, а взамен получают талоны, которые можно использовать в магазинах и супермаркетах. "У моих друзей в предыдущем доме была отдельная комната, типа нашей котельной, где стояли огромные ящики с бутылками из-под воды", - написала девушка.

Россиянка также пожаловалась на большое количество мусорных ведер и пакетов в немецких домах. "Когда я приехала в Германию впервые, мне было трудновато, - добавила она. - Например, купила пачку конфет, и тут же начались проблемы: целлофановую упаковку в одно ведро, картонную коробку в другую, бумажную обертку в третью... и так с каждым продуктом".