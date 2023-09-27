Британская стилистка раскрыла секрет Кейт Миддлтон

Британская стилистка и эксперт по королевской семье Миранда Холдер раскрыла секрет принцессы Уэльской Кэтрин, как выглядеть идеально на фото.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

По словам блогерши, Кейт Миддлтон прошла обучение по работе со СМИ и выучила один прием по позированию перед камерой. "Ее научили держать подбородок параллельно земле. Она не наклоняет его ни вниз, ни вверх, и это гарантирует, что фотографии всегда будут получаться роскошными", - объяснила Холдер.

Подписчики, в свою очередь, подтвердили, что королевская особа прекрасно выглядит на всех снимках. "Я почти уверен, что если я попробую трюк с линией подбородка, то все равно не буду выглядеть как эта потрясающая дама", "Но у нее также есть команда парикмахеров, стилист-визажист, время и деньги, чтобы привести себя в форму, а также личный тренер и шеф-повар, доступ ко многим спа-салонам, процедурам по уходу за лицом. Это все неограниченные деньги", - отметили они.

В июне Миранда Холдер раскрыла способ Меган Маркл выглядеть худее практически в любом наряде. Инфлюэнсерша рассказала, что герцогиня закатывает рукава рубашек, блузок и другой одежды, чтобы стать визуально стройнее на несколько килограммов. В качестве подтверждения автор видео прикрепила множество фотографий жены принца Гарри, на которых она позирует с закатанными рукавами.