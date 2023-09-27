Шляпу Майкла Джексона продали за невероятную сумму

Фетровую черную шляпу американского певца Майкла Джексона продали на парижском аукционе Lemon Auction и Artp Ges за невероятную сумму. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Vanguard.

Речь идет о предмете гардероба, в котором артист впервые исполнил культовую "лунную походку". После исполнения песни Billie Jean Джексон бросил шляпу в дальний конец сцены и исполнил свой легендарный трюк.

Отмечается, что аукционный дом Hotel Drouot предварительно оценил стоимость аксессуара в сумму от 60 тысяч до 100 тысяч евро. В конечном счете в день торгов она ушла с молотка за 77,6 тысячи евро.