Знак под полом нового дома подсказал блогеру остановить ремонт

TikTok-блогер нашел под полом нового дома знак, который подсказал ему остановить ремонт. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о необычном инциденте сообщает издание The Sun.

Под деревянными половицами обнаружилась коллекция дорожных знаков с надписью "Стоп", оставленная предыдущими владельцами недвижимости. Блогер признался, что находка заставила его беспокоиться по поводу продолжения работ, однако он не захотел отказываться от реновации жилья.

"Что-то говорит мне, что лучше было бы не разбирать пол дальше, но мне любопытно, что скрывается под предупреждающими знаками", - заявил собственник. Информация о том, находились ли под половицами другие предметы, не уточняется.