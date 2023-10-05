Певица Пинк показала лицо без макияжа и поразила фанатов

Американская певица Алиша Бет Мур, более известная под псевдонимом Пинк, показала внешность без макияжа и восхитила фанатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram.

44-летняя артистка поделилась снимком, на котором она запечатлела свое лицо крупным планом. На размещенном кадре видно, что знаменитость решила отказаться от косметики, продемонстрировав морщины вокруг глаз.

Поклонники оценили естественную внешность исполнительницы, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 142 тысяч лайков. "Ты такая красивая", "Выглядишь на 20 лет!", "Спасибо за фото! Я только что перестала комплексовать по поводу своей внешности", "Настоящая", "Самая лучшая", - высказывались они.