Звезды после Недели моды в Париже случайно ввезли в США клопов

После завершения Недели моды в Париже звезды начали привозить постельных клопов в США. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на TMZ.

Как уточняет издание, насекомым "посчастливилось добраться до голливудских звезд, возвращающихся в США". Теперь организация, специализирующаяся на вредителях, делает строгое предупреждение всем путешественникам из Франции.

Сертифицированный энтомолог и старший вице-президент по связям с общественностью Национальной ассоциации по борьбе с вредителями Джим Фредерикс выдвинул ряд предупреждений.

"Все знаменитости, посещавшие показы мод или проживавшие в фешенебельных парижских отелях, должны тщательно проверить свой багаж и постельное белье. Это касается и тех, кто останавливался в самых престижных отелях. Пять звезд или одна - клопам всё равно, и они стремятся пробраться в любую обстановку", - сообщил Фредерикс.

Он также добавил, что любые признаки наличия экзоскелета или фекальных пятен являются верным признаком наличия клопов. В качестве профилактики эксперт посоветовал хранить багаж вне спален.