В сети появились фото 65-летней Мадонны без фильтров

В сети появились фото американской поп-исполнительницы Мадонны без фильтров, передает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

65-летняя певица была замечена во время велопрогулки в Нью-Йорке. На кадрах папарацци она запечатлена в черных худи и шортах, поверх которых надеты лосины. Ее образ был дополнен белыми кроссовками, кепкой и спортивными перчатками. При этом на губах Мадонны темно-розовая помада, а волосы заплетены в косы.

Читатели издания разделились во мнениях по поводу внешнего вида артистки, о чем написали в комментариях под материалом. "Она похожа на человека, перенесшего столько косметических операций, что ее лицо расплавится, если она будет долго находиться на солнце", "Всех белок она распугала в парке?", "Без фильтров, но с филлерами" "При таком количестве макияжа она не очень-то и плохо выглядит", "Так она выглядит намного лучше", "Это лучшие ее снимки", - высказались они.