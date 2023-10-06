Стилистка рассказала о вышедшей из тренда осенней обуви

Стилистка из Канады Джулия, более известная в соцсетях по никнейму @beingjulia, назвала вышедшую из моды осеннюю обувь.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cоответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Так, в список попали ботфорты из замши и ботильонов с закругленным носом, которые многие женщины предпочитают носить в сочетании с подвернутыми штанинами у джинс-скинни. Кроме того, специалистка включила в список антитрендов ботинки с V-образным вырезом сбоку.

В то же время эксперт отметила обувь, которая в настоящем сезоне стала актуальной. По ее словам, стоит присмотреться к ковбойским сапогам, кожаным ботинкам с голенищем до колена, а также вариантам в стиле мотоциклистов и байкеров.