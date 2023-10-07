Блогерша с двухметровыми волосами обьяснила как поддерживать здоровье волос

Блогерша с никнеймом @theaussierapunzel, обладающая двухметровыми волосами, раскрыла способ борьбы с их секущимися концами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cоответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В видео Софи, известная в сети как Австралийская Рапунцель, рассказала, что не записывается на стрижку к парикмахеру. Вместо этого она заплетает волосы в косу и начинает обрезать торчащие из нее секущиеся концы с помощью ножниц. В конце ролика девушка продемонстрировала подписчикам результат. "Я делаю это раз в пару месяцев, и это помогает сохранить здоровье моих волос без ущерба для их длины", - заявила инфлюэнсерша.

Пользователи сети восхитились лайфхаком Софи, о чем принялись писать в комментариях под постом. "Это гениально", "Я делаю то же самое, чтобы сохранить свою длину", "Спасибо! Я обязательно попробую", - высказывались они.