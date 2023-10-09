Блогерша показала как дешево побороть облысение

Блогерша Кирти, более известная в соцсетях по никнейму @kirtitewani, раскрыла дешевое средство для борьбы с облысением.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cоответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В начале видео инфлюэнсерша разделила свои волосы на несколько прядей и на каждую нанесла маску, изготовленную самостоятельно из алоэ и масла. После этого она посоветовала ее выдержать 20-30 минут и смыть. По ее словам, волосы не только перестанут выпадать, но и станут более сильными и блестящими.

"Это дешево, доступно, и вы можете сделать такую маску сами. Я купила палочку алоэ вера в продуктовом магазине и думаю отказаться от кондиционера", - заявила женщина.

В сентябре блогерша по имени Тулси раскрыла дешевый метод удаления волос на лице. На размещенных кадрах юзерша умылась и нанесла специальный воск на лицо с помощью небольшого деревянного шпателя. Затем поверх косметического продукта девушка приложила салфетку из натуральной ткани и тщательно прикрепила ее к области удаления волосков, а после этого быстрым движением убрала.