Названы неожиданные последствия длительной ходьбы в кроксах

Ирландка с никнеймом @leahsickofthis рассказала о неожиданных последствиях длительной ходьбы в одной популярной обуви. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

По словам 23-летней девушки, она провела три месяца в Америке и там постоянно носила резиновые сабо бренда Crocs. После того как вернулась к себе на родину, юзерша заметила, что ее ноги увеличились в размере. "Я вернулась домой, и ни одна моя обувь мне не подошла. Я как будто перешла с пятого размера на шестой. Сейчас я больше не ношу кроксы так часто, но размер остался таким же", - объяснила она.

Подписчики, в свою очередь, решили высказать свои предположения, почему так произошло. "Возможно, кроксы позволили вашей ноге вытягиваться, а не сжиматься, как туфли с острым носом", "Люди ведут себя так, будто это плохо, ведь на самом деле они позволяют вашим ногам быть такими, какими они должны быть", "Попробуйте купить кроксы на размер поменьше", - писали они.