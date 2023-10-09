https://news.day.az/popularblog/1605079.html Раскрыт способ защитить обувь от плесени
Раскрыт способ защитить обувь от плесени
Британский профессиональный организатор пространства Анита Биргес раскрыла способ защитить обувь от плесени. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.
По словам эксперта, данная проблема может появиться из-за неправильной чистки изделий или влажности в шкафу. В связи с этим она посоветовала не выбрасывать маленькие пакеты с силиконовым гелем, которые обычно лежат в коробке с новой обувью.
"Положите их в свои туфли. Эти пакеты впитывают влагу, которая накапливается внутри. Таким образом они продлевают срок службы обуви и защищают ее от плесени", - отметила Биргес.
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