Стилистка порекомендовала избегать некоторых популярных осенних трендов

Британская стилистка и популярная блогерша Анна Бей перечислила пять популярных осенних трендов, которые портят внешний вид.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok, который насчитывает 120,4 тысячи подписчиков.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом annabeyofficial призвала избегать узких джинсов, которые могут испортить любой наряд. "Когда они слишком облегают ваши ноги, туловище выглядит шире и больше. Вместо "скинни" я бы обратила внимание на более свободный крой джинсов, который подойдет любому типу фигуры и выглядит более современно", - высказалась она.

Помимо этого, в список вошли оверсайз-кардиганы, которые она посоветовала носить исключительно дома. "Мешковатые кофты сделают ваш образ в обществе неряшливым", - объяснила Бей, добавив, что от платьев-джемперов также следует отказаться.