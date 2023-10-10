Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева раскрыла простой способ отрастить волосы. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

32-летняя инфлюэнсерша ответила на вопрос одного из подписчиков о том, как она ухаживает за волосами. По словам телезвезды, она не делает для этого ничего особенного.

"Пользовалась сыворотками для роста и не стригла. Перестала сушить волосы головой вниз. Начала пользоваться масками и маслами, а также аккуратно вытягивала на брашинг", - рассказала девушка.