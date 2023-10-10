Возлюбленную Криштиану Роналду заподозрили в фотошопе

Модель Джорджина Родригес стала лицом нового португальского выпуска журнала Vogue. Снимки появились в Instagram.

На снимках 29-летняя Джорджина Родригес позировала в облегающих джинсах с заниженной талией и укороченной куртке. Образ дополнили золотой пояс и подвески. Волосы ей распустили и сделали нюдовый макияж. На другой обложке она предстала в пестром платье с открытыми босоножками и ожерельем.

"Да вы знаете, кто я такая?", - говорится на обложке журнала.

Однако поклонники не оценили образ модели и написали об этом в комментариях.

"Купили обложки Vogue?", "Вы выглядите старше своих лет", "С каких пор на обложках жены футболистов?", "Выглядите странно. Это фотошоп?", - написали пользователи соцсетей.