Дочь Моники Белуччи снялась в корсетном платье с глубоким декольте

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева Кассель снялась в откровенном образе в объективе Бастьена Барада. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимком она поделилась в Instagram.

Перед камерой Дева Кассель позировала в корсетном черном платье с глубоким декольте. Волосы ей распустили и сделали вечерний макияж. Пользователи соцсетей назвали ее копией матери, актрисы Моники Белуччи, из-за ракурса на фоне и сходству губ, глаз и носа.

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя активно развивает модельную карьеру, участвуя в показах таких мировых домов моды, как Dior, Dolce & Gabbana и Jacquemus. Кроме того, Дева Кассель начала сниматься в кино: девушка сыграет одну из ролей в фильме итальянского режиссера Лауры Лукетти "Прекрасное лето".

Дева Кассель дважды появлялась на обложках Vogue. Первый раз - вместе со своей матерью Моникой Белуччи. Съемка для нового выпуска турецкого Vogue стала для дочери актеров сольным дебютом. Автором обложки выступил российский фотограф Арсений Джабиев. На снимке дочь Моники Беллуччи позирует в прозрачной блузе, украшениях Cartier и с необычным макияжем.