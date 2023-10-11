Блогер показал возможный внешний вид iPhone 16

Известный инсайдер под ником MajinBuOfficial раскрыл первые изображения iPhone 16.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, материалы опубликованы в соцсети X (ранее Twitter).

На выложенных в сети рендерах можно заметить заднюю сторону смартфона с обновленной камерой. На панели расположено два овальных блока с вписанными в них объективами. На первом блоке находятся два объектива, на втором - один объектив и неизвестный сенсор. Также сзади расположены вспышка, микрофон и лидар.

По словам MajinBuOfficial, в его распоряжении оказались ранние прототипы смартфонов iPhone 16, которые сейчас разрабатывают в Apple. Автор отметил, что по сравнению с iPhone 15 в новых устройствах будут изменения в деталях. Инсайдер отметил, что будущий смартфон Apple может получить камеру с обновленным дизайном, но планы компании могут измениться.

С 2019 года Apple использует в своих флагманских смартфонах тройную камеру с модулями, расположенными в виде треугольника. Стартовые устройства имеют два модуля камеры.