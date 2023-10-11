Врач рассказала об опасностях популярных трендов в макияже

Окулист Алекса Хехт из Торонто, Канада, назвала страшные последствия популярных трендов в макияже.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cоответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь врач обратила внимание на татуаж век. По ее мнению, хоть это и поможет сэкономить на сборах десять минут, но здоровьем глаз лучше не рисковать. "Эта подводка для глаз на самом деле может вызвать повреждение мейбомиевых

желез, которые расположены вдоль век. Они помогают вырабатывать масло в наших слезах и их недостаток может привести к синдрому "сухого глаза"", - объяснила она.

Кроме того, Хехт призвала избегать завивки ресниц с помощью горячего керлера

, поскольку это может привести к ломкости волосков и спровоцировать появление ожогов передней поверхности роговицы.

В завершение специалист посоветовала не прибегать к каплям для отбеливания глаз. Медик считает, что подобные средства обладают обратным эффектом. "Они сильно расширяют кровеносные сосуды, из-за чего ваши глаза станут красными еще больше", - предупредила она.