Палестинская модель Джиджи Хадид осудила атаки ХАМАС на Израиль

Американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид высказалась по поводу атак ХАМАС на приграничные с сектором Газа территории Израиля. Сторис на эту тему появились на ее странице в Instagram.

Знаменитость опубликовала послание, в котором осудила терроризирование мирных жителей. "Мои мысли со всеми, кто пострадал в этой ужасающей трагедии. Невинные жизни отбираются из-за конфликта, многие из них - дети. Подобное терроризирование не соответствует движению "Свободная Палестина" и не приносит ему никакой пользы", - уточнила она.

В то же время манекенщица добавила, что сочувствует палестинцам, которые годами живут в условиях оккупации. "Я горюю из-за палестинской борьбы каждый день. Но я также чувствую ответственность перед своими еврейскими друзьями и хочу прояснить: и хотя у меня есть надежды и мечты в отношении палестинцев, ни одно из них не включает в себя поступки, которые могли бы принести вред еврейскому народу", - говорится в заявлении.

В заключение Хадид напомнила, что любой житель, независимо от его национальности, этнической принадлежности, места рождения и вероисповедания, заслуживает обладать базовыми правами человека. "Я знаю, что моих слов никогда не будет достаточно и они никогда не залечат глубокие раны многих людей, но я всегда молюсь за безопасность невинных жизней", - закончила она.