Парень нашел фото незнакомых людей в смартфоне

Пользователь Reddit с ником Stonker_Lonker опубликовал фото, на котором изображены, по его словам, незнакомые ему люди. В комментариях пользователи признались, что пост напугал их.

К публикации парень прикрепил снимок, датированный 22 ноября 2008 года. На нем изображены женщины, занимающиеся рукоделием. По его словам, он нашел кадр в облачном сервисе для хранения фотографий. "Этот iPhone появился у меня в 2012 году. Я понятия не имею, кто эти люди", - отметил автор поста.

В комментариях некоторые пользователи сети признались, что им стало не по себе от увиденного. "Если бы по необъяснимой причине их лица были бы размыты, то такой фильм ужасов я бы посмотрел", "Вау, это жутко и круто", "Просто хочу сказать, что это странно", "Как ты вообще это нашел?", "Что произошло с блондинкой без глаза в заднем углу?" - высказались они.

Другие читатели попытались выяснить, как снимок мог оказаться в смартфоне парня. "Твоя мама случайно не присылала тебе фото с занятий по скрапбукингу несколько лет назад?", "Это может быть стоковое фото, которое загружается на iPhone после обновления", "Похоже на случайно сделанный скриншот из фильма", - предположили пользователи портала.