Муж Карди Би устроил сюрприз на ее 31-летие

Рэпер Оффсет поздравил жену Карди Би с днем рождения и устроил сюрприз дома. Снимками рэперша поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, рэпер подготовил необычный подарок для супруги. Их загородный дом был полностью усыпан лепестками ярко-розовых роз и обставлен белыми свечами. Карди Би снимала весь интерьер на камеру.

"Ты всегда выходишь за рамки", - подписала публикацию Карди Би.

Карди и Оффсет тайно поженились 20 сентября 2017 года. В 2019 году у них появилась дочка Калче Киара, а осенью 2021 года родился сын Вэйв. В июле Карди Би и Оффсет подарили своей дочери Калчер $50 тыс. наличными по случаю того, что ей исполнилось четыре года. Оффсет был организатором детского праздника, который проходил в аквапарке DreamWorks в Нью-Джерси. На мероприятии был диджей, а в качестве декора площадки привезли украшенный воздушными шарами стол с тортами и кексами и светящуюся надпись Kulture.

Пара отпраздновала день рождения дочери поездкой в парк развлечений. Это не первый экстравагантный подарок Оффсета дочери: когда Калчер исполнилось два года, рэпер подарил ей розовую сумку Birkin.