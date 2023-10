Дуа Липа удалила все фотографии и сменила свой имидж

Американская певица Дуа Липа удалила все посты в Instagram и сделала первый пост за несколько недель, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Певица начала новый блог с публикации фотографии в новом имидже. Дуа Липа изменила цвет волос и стрижку. Она покрасила волосы в красно-коричневый оттенок и укоротила длину.

"Скучали по мне?" - написала Липа.

В конце мая Дуа Липа впервые вышла в свет со своим бойфрендом, французским режиссером Роменом Гаврасом. Для первого совместного выхода певица и постановщик выбрали парный total black: Гаврас надел классический костюм, а Липа примерила платье в пол от модного бренда Celine с эффектным разрезом до бедра.

Ромен Гаврас - французский режиссер греческого происхождения. На его счету хит Netflix "Афина" и съемки музыкальных клипов, в числе которых "No Church in the Wild" Канье Уэста и Джей-Зи, а также "Bad Girls" исполнительницы M.I.A.