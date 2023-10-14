Зоозащитники пристыдили Карди Би

Зоозащитники из организации PETA раскритиковали рэпершу Карди Би за то, что супруг музыкант Оффсет подарил ей три крокодиловые сумки Birkin. Как передает Day.Az, об этом сообщает TMZ.

Вице-президент организации Лиза Лэнг попросила знаменитостей и их поклонников не тратить деньги на вещи, состоящие из частей тела животных.

"Вместо того, чтобы потратить деньги и влияние на что-то хорошее, Оффсет влил сотни тысяч долларов в отвратительную, жестокую индустрию, где бьют крокодилов электрошоком, суют металлические штыри им в головы, чтобы поджарить мозги, и уродуют заживо", - пристыдила рэпера она.