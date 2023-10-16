В сети восхитились внешностью блогерши после удаления филлеров

Блогерша Эвита Пареле показала внешность после удаления филлеров и восхитила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Вначале девушка продемонстрировала свои фото с увеличенными губами, в которые несколько раз вводила указанный наполнитель. При этом у нее были мешки под глазами, а лицо выглядело отекшим. "Пристрастилась к филлерам до такой степени, что возненавидела свое отражение в зеркале", - заявила автор видео.

Затем она запечатлела себя после удаления филлеров. Так, ее лицо стало более худым, а его черты - более тонкими.

Зрители оценили преображение Пареле в комментариях. "Без филлеров гораздо лучше", "Естественная внешность всегда прекраснее", "Без филлеров ты выглядишь моложе и красивее", "Очень помолодела", "Юная и привлекательная", - заявили юзеры.