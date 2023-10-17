Мастер маникюра рассказала о самых раздражающих действиях клиентов

Мастер маникюра Лив Мендоса перечислила раздражающие действия клиентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cоответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Так, специалистка рассказала, что многие посетительницы ее салона, садясь за стол, располагают свои руки очень далеко от нее. При этом во время процесса, по словам Мендосы, они постоянно переписываются и вытирают пальцы об одежду. "Перестаньте трогать свои руки! Из-за этого на ваших ногтях оказываются посторонние ворсинки, которые трудно убрать", - заявила она.

Кроме того, автор ролика объяснила, что многие клиенты общаются со своими подругами по видеосвязи без наушников и забирают после сеанса слишком много бумажных полотенец.