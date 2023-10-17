Женщина временно ослепла после окрашивания волос в домашних условиях

Англичанка Шафран Вил временно ослепла после окрашивания волос в домашних условиях. Соответствующий материал публикует Mirror.

49-летняя жительница Саутгемптона рассказала, что решила самостоятельно изменить цвет волос, используя краску L'Oreal Paris Casting Creme Gloss в оттенке Black cherry ("Черная вишня"), которую приобрела в местном магазине. Перед процедурой она не стала делать патч-тест.

Спустя несколько часов после окрашивания лицо женщины отекло из-за аллергии, в результате чего она утратила способность видеть. "Я не ожидала, что все будет так плохо. Как только я почувствовала жжение и зуд, я поняла, что это аллергическая реакция", - отметила британка.

Впоследствии состояние Вил продолжило ухудшаться, и ее срочно доставили в больницу. Пациентке назначили терапию, включающую стероидные и антигистаминные препараты, на устранение отека потребовалось 10 дней. После инцидента женщина заявила, что больше не будет пытаться скрыть свою седину, рискуя здоровьем.