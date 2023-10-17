Pink перенесла концертный тур

Американская певица Алиша Бет Мур, более известная под псевдонимом Пинк, приостановила свой концертный тур Summer Carnival 2023 и отменила два выступления в Такоме (штат Вашингтон) за день до одного из них из-за "медицинских проблем в семье". Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

"Мне очень жаль сообщать владельцам билетов на шоу в Такоме, что два концерта 17 и 18 октября (завтра и в среду) будут отложены. Семейные медицинские проблемы требуют нашего немедленного внимания. Я приношу всем свои самые искренние извинения за причиненные неудобства. Я посылаю всем только любовь и здоровье", - написала исполнительница, добавив, что уже занимается вопросом утверждения новых дат шоу.

Что именно произошло в семье певицы и кому из ее близких потребовалась помощь, Пинк не уточнила.