Популярная модель нарвалась на угрозы

Популярная австралийская модель Габриэль Эпштейн нарвалась на угрозы из-за поддержки Израиля в конфликте с Палестиной. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram, передает Day.Az.

После того, как 29-летняя манекенщица выразила свое мнение, ей стали поступать сообщения о расправе. Так, она опубликовала в сторис скриншот (на момент написания новости изображение было удалено) с угрозой. "Твое время очень скоро придет. И на этот раз мир не поможет тебе из палаты", - гласила подпись.

В свою очередь, знаменитость отреагировала на высказывание анонимного пользователя. "Как человек, потерявший 32 члена семьи во время Холокоста, у меня просто нет слов", - заявила она.